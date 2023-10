ROMA – Una proposta di legge attesa da oltre vent’anni. Un passo in avanti fondamentale per riformare la materia della Vigilanza Privata e, dunque, la figura della Guardia giurata. Dopo il decreto legge a firma dell’onorevole Gianni Tonelli, ecco quello a firma dell’onorevole Igor Lezzi che andrà in discussione alla Camera.

“Un primo importante traguardo – ha affermato il Presidente della Union Security Spa, il dottor Valerio Iovinella – sia per l’intero settore della Vigilanza Privata che per la figura specifica della Guardia Giurata. Quest’ultima potrà finalmente avere dei parametri precisi di professionalità cosa che garantirà un’operatività tale da rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei clienti”.

Professionalizzare le Guardie Giurate, dunque, come primo obiettivo: “Poteri specifici – ha concluso Iovinella – oltre ad ambiti operativi definiti e chiari. In generale, una rivalutazione della figura professionale degli operatori della sicurezza che è necessaria per il lavoro delicato che la stessa svolge sia nel settore pubblico che in quello privato: quanto verrà discusso in Senato avrà una valenza davvero importante”.