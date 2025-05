Iovinella ottiene 2460 voti: “Io al servizio del partito, Fdi costruisca rapporto con cittadini”

Francesco Iovinella è stato il consigliere comunale più votato alle elezioni amministrative di Giugliano in Campania, ottenendo 2460 preferenze. Esponente di Fratelli d’Italia, Iovinella ha attribuito il suo successo a un percorso basato sulla fiducia e al lavoro di squadra. Ha dichiarato di essere un uomo di partito, di voler restituire dignità alla politica ma soprattutto di lavorare per riavvicinare tutti coloro che non si sono recati alle urne in questa ultima tornata elettorale.