E’ diventata celebre in poche ore Alessia Quarto, la ragazza di Boscoreale (Napoli) ospite a “C’è posta per re”. Il video della puntata di sabato 8 gennaio, che racconta la storia tra lei e l’ex Giovanni, è tra i più richiesti su Google e sui motori di ricerca.

Video Alessia Quarto a “C’è Posta per Te” dell’8 gennaio 2022

Nel giro di poche ore il profilo Instagram di Alessia Quarto è stato bombardato di richieste di follow. Oggi la ragazza, dopo il successo di “C’è posta per te” e i tanti attestati di stima e vicinanza da parte dei telespettatori, mantiene i contatti col suo pubblico anche grazie ai video pubblicati sotto forma di stories sul popolare social network.

Alessia si è detta del tutto impreparata a quest’ondata di popolarità e non è in grado di rispondere a tutti, ma ha apprezzato molto i complimenti e la solidarietà dei tanti utenti che sono venuti a conoscenza della sua storia e delle sue vicissitudini sentimentali, in particolare della rottura con l’ex marito, Giovanni, responsabile di averla tradita con una sua cugina. Neanche l’intervento riappacificatore di Maria De Filippi è riuscito a ricucire i rapporti tra i due. Alessia ha richiuso la “busta” e ha negato il perdono all’ex consorte.

Dove vedere i filmati di Alessia Quarto

Il video della prima puntata di “C’è posta per te” dell’8 gennaio 2022 è disponibile su Mediaset Infinity. Presenti online anche le clip apparse sul suo profilo Instagram dopo la trasmissione, appositamente raccolte in un filmato su YouTube per gli appassionati di Gossip.