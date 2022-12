Cominciano a emergere nuovi dettagli sui video della ragazza che si spoglia in un bar di Buonabitacolo, piccolo comune del Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Il filmato gira sui social e su WhatsApp e sono migliaia gli utenti che in queste ore stanno setacciando la rete per trovarlo.

Video bar di Buonabitacolo: ragazza brasiliana si spoglia davanti a tutti

Come spiega 105tv.it, la giovane protagonista dei video girati con gli smartphone è una brasiliana di circa 20 anni. In circostanze ancora da chiarire, la sudamericana, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, qualche pomeriggio fa sarebbe entrata in un locale pubblico e avrebbe cominciato a inscenare una specie di striptease sotto gli occhi increduli degli avventori. Come emerge dai frame di una delle clip girate sul posto, si sarebbe stesa a terra per sfilarsi i pantaloni dopo essersi slacciata il reggiseno.

Durante l’insolito spogliarello, a cui hanno assistito adulti e minorenni, sarebbe stato un adolescente a farsi avanti per palpeggiarla. Alcuni dei presenti avrebbero ripreso la scena, altri avrebbero addirittura continuato a giocare a carte come se niente fosse. Circostanza, questa, che ha sollevato un coro di indignazione nei confronti di chi non sarebbe intervenuto per interrompere lo spettacolo di una ragazza in evidente stato di ubriachezza.

Le indagini

Eppure, sempre come spiega 105tv.it, al termine di un’indagine flash, l’unica a pagarne le conseguenze sarebbe stata la giovane brasiliana, denunciata per atti osceni in luogo pubblico. La ragazza sarebbe altresì destinataria di un’ammenda salata per ubriachezza molesta. La notizia dei video girati al bar ha fatto presto il giro della comunità di Buonabitacolo, dove la sudamericana vive insieme al compagno, un uomo del posto. Il sindaco, appresa la vicenda, avrebbe commentato ironicamente sui social: “Altro che Amsterdam”.