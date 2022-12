Un episodio dai contorni torbidi quello avvenuto in Campania in questi giorni, precisamente a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Una donna è entrata in un bar e ha cominciato a spogliarsi. Anziché essere aiutata, però, l’involontaria protagonista dello spogliarello è stata filmata e palpeggiata dai clienti.

Buonabitacolo (Salerno): si spoglia in un bar. Clienti la palpeggiano e la filmano

La vicenda si è verificata in un pomeriggio qualunque del piccolo centro del Vallo di Diano. Nel locale c’erano persone che stavano giocando a carte, altri che sorseggiavano un bicchiere di vino di birra. Una ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica, forse ubriaca, è entrata nel bar e ha cominciato a denudarsi sotto gli occhi degli avventori. Quando si è tolta anche l’intimo, alcuni clienti hanno estratto lo smartphone e hanno cominciato a filmare la scena.

C’è però chi si è spinto oltre, avvicinandosi alla giovane e palpeggiandola nelle parti intime. I video dell’insolito streaptease, diffusi sui social, hanno fatto presto il giro di WhatsApp. Nei filmati – che non è il caso di rilanciare attraverso una testata giornalistica – documentano inequivocabilmente come la ragazza, completamente nuda, sia stata toccata e filmata nell’indifferenza generale. Nessuno interviene c’è persino chi continua a giocare a carte comodamente seduto ai tavoli.

Indagini in corso

Come spiega Italia2Tv, i video sono stati acquisiti anche dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (Salerno) guidata dal capitano Roberto Bertini e i militari della locale stazione che stanno indagando sul caso. I militari dell’Arma vogliono vederci chiaro e risalire all’identità degli avventori e di chi ha palpeggiato la donna e di chi l’ha ripresa. Non si escludono reati gravi, come quello delle molestie o della violenza sessuale ai danni di una giovane in stato di alterazione.