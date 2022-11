Colpito e ucciso da un fulmine durante il temporale. Ugo Manganaro è la vittima del maltempo che ieri si è abbattuto sulla Campania. L’uomo, 34 anni, si trovava nei pressi della riva di Marina di Seiano, a Vico Equense, quando sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica.

Vico Equense (Napoli), Ugo colpito e ucciso da scarica elettrica

Ugo, di professione pescatore, mentre si trovava lungo la riva, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica probabilmente partita da un palo dell’illuminazione o da qualche altra fonte di elettricità presente in zona. Non si esclude però che possa essere stato ucciso da un fulmine caduto durante la tempesta che ha interessato la provincia di Napoli. Sulla tragedia indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

Vani sono stati i soccorsi del personale del 118 che si sono precipitati sul posto. A ritrovarlo il corpo senza vita sulla spiaggia alcuni amici. La salma è a disposizione della magistratura per l’esame autoptico, dal quale potranno emergere dettagli utili a ricostruire le cause del decesso. L’area intorno alla quale si è consumata la tragedia è stata invece posta sotto sequestro. Lutto intanto a Vico Equense, dove Ugo era molto conosciuto. “Mio figlio è morto” ha scritto disperata la mamma Mariangela, che per tutto il giorno aveva monitorato quel mare e la pioggia fonte di preoccupazione per tutti gli abitanti della Marina.