Un tragico incidente è avvenuto questa mattina a Vico Equense, città della penisola sorrentina, posta tra il golfo di Napoli, i monti Lattari. I fatti si sono verificati intorno alle ore 10 di oggi martedì 7 febbraio. A perdere la vita Stefano Celentano, 15enne di Ticciano.

Vico Equense. Perde il controllo dello scooter, Stefano muore a 15 anni

Secondo una primissima ricostruzione, il terribile sinistro stradale è avvenuto lungo il rettilineo che porta ad Alberi e Fornacelle, sulla Via Raffaele Bosco. Ancora da chiarire la dinamica di quanto ma nell’impatto è deceduto il giovane centauro.

Stefano era in scooter ed è morto sul colpo impattando sull’asfalto nei pressi della borgata di Fornacelle. La causa dell’incidente potrebbe essere attribuita al ghiaccio presente sul manto stradale. Stefano, infatti, avrebbe perso il controllo dello scooter scivolando rovinosamente a terra. Il mezzo a due ruote è stato ritrovato a 40 metri dal luogo dell’impatto.

Sul luogo della tragedia sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constare il decesso del minorenne. Sulla salma potrebbe essere disposta l’autopsia.

Il messaggio di cordoglio

Tanti i post di cordoglio in queste ore apparsi sui social. “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la notizia della scomparsa di Stefano, giovane originario di Ticciano, che ha ricevuto pochi giorni fa il Sacramento della Cresima presso la parrocchia di Sant’Antonino Abate in Arola. La morte inattesa, soprattutto di un ragazzo che si affaccia alla vita, ci ricorda il dono prezioso e fragile della nostra esistenza. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore”, il messaggio dell’Arcidiocesi Sorrento-Castellamare.