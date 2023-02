Si chiamava Stefano Celentano il 15enne di Ticciano morto questa mattina a Vico Equense, in costiera. Il giovanissimo stava andando a scuola col suo scooter quando è rimasto coinvolto in un incidente in una zona collinare. A scuola, purtroppo, non c’è mai arrivato. Fatale potrebbe essere stato l’asfalto ghiacciato dopo una notte di freddo.

Incidente a Vico Equense, muore Stefano Celentano

Sul sinistro la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Come racconta Il Corrierino, lo studente si era cresimato solo domenica scorsa e anche i parroci della penisola sorrentina e il Vescovo Alfano hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia: “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la notizia della scomparsa di Stefano, giovane originario di Ticciano, che ha ricevuto pochi giorni fa il Sacramento della Cresima presso la parrocchia di Sant’Antonino Abate a Arola. La morte inattesa, soprattutto di un ragazzo che si affaccia alla vita, ci ricorda il dono prezioso e fragile della nostra esistenza. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore”.

L’incidente

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Ciò che è certo è che Stefano Celentano stava andando a scuola in sella al suo scooter. Avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote in maniera autonoma, rovinando sull’asfalto a velocità sostenuta su via Raffaele Bosco. L’impatto con il suolo gli ha procurato ferite letali e i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. Non sembrano coinvolti altri veicoli. Intanto la magistratura ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita in obitorio a Castellammare di Stabia in attesa dell’autopsia. Solo dopo la famiglia e gli amici potranno dargli l’ultimo saluto.

Foto: Il corredino