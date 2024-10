Il Comune ha fatto la sua parte. L’iter burocratico per la realizzazione della nuova parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Giugliano è terminato con l’ultima approvazione in consiglio comunale due settimane fa.

Ora il plico passa nelle mani della Cei che ha già visionato e dato il via libera al progetto. Il nodo da sciogliere è quello relativo agli stanziamenti economici che saranno per la gran parte della Conferenza episcopale e per la restante della diocesi di Aversa. Il progetto, già redatto, dagli architetti Giuseppe D’Ausilio e Francesco Saverio Taglialatela, prevede l’utilizzo dell’intera area. Oltre la chiesa, come mostrano i render già esposti nell’attuale luogo sacro, ci sarà un’area giochi, spazi verdi, ampio parcheggio.

I tempi saranno ancora lunghi ma la comunità è fiduciosa.