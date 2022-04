La Via Crucis è la processione per ricordare la passione e il calvario di Gesù verso la Croce, per poi essere crocifisso. Questa sera, Papa Francesco celebrerà il rito al Colosseo. Dopo due anni dall’inizio della pandemia, Bergoglio torna tra i suoi fedeli. Il tema scelto per le 14 stazioni è la famiglia. Ecco dove poterla vedere in diretta e a che ora.

Via Crucis Papa Francesco 2022: dove vederla

La Via Crucis avrà inizio alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Potrà essere seguito anche via streaming sulle piattaforme appositamente dedicate, come RaiPlay, il canale Youtube Vatican Media e la pagina Facebook Vatican News. Quest’anno le quattordici meditazioni del Venerdì Santo sono state scritte da altrettante famiglie. Dalla coppia di giovani sposi al nucleo famigliare impegnato in missione all’estero, passando per due nonni a due genitori con loro figlio disabile, fino ad arrivare a una famiglia di migranti. Una famiglia ucraina e una russa hanno stilato la penultima meditazione.

Via Crucis: a che ora

La Passione di Gesù verrà celebrata dalle ore 21.