Percorso della Via Crucis a Giugliano deviato a causa dell’interruzione al Corso Campano. Il corteo che partirà come di consueto dalla Chiesa dei Monaci, perciò, non transiterà più in Piazza Matteotti per dirigersi verso il Santuario dell’Annunziata ma alla terza stazione la processione volterà a destra dirigendosi verso Camposcino.

Via Crucis a Giugliano: percorso deviato. L’evento in diretta su Teleclubitalia

Qui la Via Dolorosa passerà dinanzi la Parrocchia di San Marco per poi voltare in Via Marconi. A questo punto la processione raggiungerà il tratto finale di Corso Campano per poi terminare in Piazza Annunziata dove ci sarà la benedizione finale. Come di consueto Teleclubitalia trasmetterà in diretta la Via Crucis cittadina per permettere a tutti di pregare e vivere l’intenso momento che precede la Pasqua.