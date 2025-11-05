Via Appia, commercianti in crisi: “Temiamo la beffa di un’opera incompiuta”

“Temiamo la beffa di un’opera incompiuta dopo anni di lavoro”, denunciano i commercianti e gli imprenditori di via Appia, importante arteria che collega quattro comuni: Melito, Sant’Antimo, Giugliano e Aversa. Da tempo la zona è interessata da lavori al sistema fognario, di cui l’ente regionale responsabile è l’Eav.

Le carreggiate sono ormai ridotte a mulattiere, costellate di buche, e percorrerle in auto è diventato quasi impossibile.

Lo scorso 30 ottobre, il Comune di Sant’Antimo ha diffidato l’ente, chiedendo che i lavori vengano ultimati entro il 20 novembre. Sulla vicenda abbiamo sentito il presidente dell’Eav, che ha spiegato di aver a sua volta diffidato la ditta incaricata e ha assicurato che entro il 30 novembre i cantieri saranno chiusi. Ma a pagare il prezzo più alto restano i commercianti della zona: circa una settimana fa hanno inscenato una protesta, denunciando fatturati crollati fino al 70%.

