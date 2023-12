“Siamo davvero sorpresi per le voci ottimistiche che circolano sui mezzi di comunicazione sul futuro del punto vendita dell’Ipercoop di Afragola. Infatti, nonostante il grande impegno da parte le istituzioni regionali, al momento sappiamo che è stata avanzata soltanto una manifestazione di interesse per il punto vendita che, se non si dovesse concretizzare, significherebbe compromettere definitivamente il futuro occupazionale dei 155 lavoratori coinvolti nella vertenza con un forte impatto economico su 155 famiglie e sull’intero territorio nord-vesuviano”. Così in una nota Luana Di Tuoro, Stefania Chirico e Giuseppe Silvestro, segretari generali di Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs-UIL Campania.

Vertenza Ipercoop, le preoccupazioni dei sindacati

“Nel frattempo – precisano i sindacati – la procedura di mobilità procede inesorabilmente e le lavoratrici e i lavoratori coinvolti restano in presidio fino a quando non sarà garantito il loro futuro occupazionale. Noi tutti siamo molto preoccupati e invitiamo ancora una volta tutte le parti coinvolte a trovare una soluzione in tempi brevi. Una cosa deve essere chiara: al di là delle voci e delle chiacchiere, noi resteremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori fino a quando non avremo notizie certe “documentate” sul rilancio del punto vendita e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali”.