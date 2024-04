A distanza di una settimana dalla rissa degenerata in sparatoria, torna la violenza in piazza Castello ad Afragola. Ieri mattina, infatti, è scoppiata la zuffa tra alcune persone che sostavano dinanzi a un’attività commerciale. Non è chiaro se i motivi alla base dell’aggressione siano collegati al primo scontro.

Afragola, ancora violenza in piazza: nuova rissa dopo gli spari di una settimana fa

A denunciare l’episodio è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra con il rappresentante territoriale di Europa Verde, Salvatore Iavarone: “Di sicuro qui l’aria è molto tesa e il clima di violenza lo si respira a pieni polmoni. Il giorno dopo la mega rissa qualcuno aveva giurato vendetta sui social. Non sappiamo se i nuovi scontri siano riconducibili a ciò ma in ogni caso occorre attivare quel piano di sicurezza che l’amministrazione comunale aveva promesso“, commentano i due politici.

Il precedente

Una settimana prima, sempre di domenica, era scoppiata una furibonda rissa ed erano partiti anche dei colpi di pistola all’esterno della chiesa di San Giorgio mentre si stava celebrando dei battesimi. Cinque persone erano rimaste ferite: due erano state trasportate in ospedale e una di esse era stata sottoposta ad intervento chirurgico per l’estrazione di un’ogiva. La Procura di Napoli Nord aveva notificato nei confronti dei responsabili della rissa cinque decreti di fermo.

L’evento è da inquadrarsi in una conflittualità tra due nuclei familiari originata da dissidi pregressi per banali questioni di vicinato. Gli indagati avrebbero aggredito i componenti del nucleo familiare avverso con l’utilizzo di mazze da baseball, martelli ed un’arma da fuoco.