Vende motore inesistente su internet e incassa mille euro: nei guai donna del Napoletano

I carabinieri della Stazione di Montoro, in provincia di Avellino, hanno denunciato una donna residente nel Napoletano, ritenuta responsabile di una truffa online ai danni di un cittadino montorese.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna si sarebbe presentata come titolare di una presunta società specializzata nella vendita di ricambi auto, pubblicando sul web un annuncio relativo alla cessione di un motore per Fiat Panda. L’offerta, particolarmente vantaggiosa, ha convinto la vittima a contattarla e a concludere l’acquisto.

L’uomo avrebbe quindi effettuato un bonifico di circa mille euro, saldando l’intera somma richiesta. Dopo il pagamento, però, la venditrice si è resa irreperibile, interrompendo ogni comunicazione e facendo svanire ogni possibilità di consegna del motore. Resosi conto del raggiro dopo numerosi tentativi andati a vuoto, il cittadino si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. Avviate le indagini, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità della presunta truffatrice, denunciata all’autorità giudiziaria.