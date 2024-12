Il tanto atteso “veglione di capodanno” per le strade di Pozzuoli non ha ancora un nome. Non si conosce ancora l’artista che calcherà il palco questa volta istallato, o almeno così dovrebbe essere, sul lungomare Sandro Pertini. Tra i vari nomi che sono venuti fuori dal magico cilindro in pole ci sarebbe quello di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, che però avrebbe un alto cachet.

Veglione di Capodanno a Pozzuoli, il sogno è Geolier ma si valutano Rocco Hunt e Sal da Vinci

In alternativa potrebbe essere sostituito da Rocco Hunt. Tra i papabili ci sarebbero anche Sal da Vinci con Nino d’Angelo, Gianluca Capozzi. Sul palco potremmo vedere anche Tony Tammaro o Arisa. Il budget a disposizione sarebbe di circa 140 mila euro e su questo gli organizzatori possono contare.

Ci sarebbero infine difficoltà per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza. Le criticità maggiori sono venute fuori a margine dell’assemblea istituita dalle sigle sindacali Cgil e Uil per la disponibilità e l’organizzazione interna della polizia municipale di Pozzuoli, che dovrebbe garantire l’ordine pubblico in occasione dell’evento.