Vasco Rossi torna a Napoli dopo sette anni di assenza. Stasera, 7 giugno, si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona, alle 21, dinanzi a 45mila fan.

Vasco Rossi in concerto a Napoli: orari, biglietti e scaletta

Biglietti sold out da un anno. E Vasco non vede l’ora di entrare in quello stadio oggi intitolato al mito del calcio. “Domani si torna allo Stadio di Napoli! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock – scrive Vasco in un post su Facebook -. È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare, praticamente tu ti puoi fermare… perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo”, ha concluso il rocker.

Vasco Rossi a Napoli: come arrivare

Raggiungere lo Stadio Diego Armando Maradona è davvero semplice. Ecco come arrivarci con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Linea 6 – Fermata Mostra

In treno

Fermata Stazione di Napoli – Campi Flegrei, Linea 2 – Fermata Campi Flegrei, Ferrovia Cumana – Fermata Mostra

In autobus

Dalla Stazione Centrale:

Linea 152 ANM (in Piazza Garibaldi) in direzione Piazzale Tecchio

Dall’aeroporto di Capodichino:

Servizio Alibus dall’Aeroporto a Piazza Garibaldi (fermata Alibus) e poi Servizio metropolitano F.S. Linea 2 con fermata Campi Flegrei

dal Molo Beverello:

Linea 152 ANM, direzione Piazzale Tecchio

Linea SEPSA M1, direzione Pozzuoli che parte dalla Circumvesuviana

SEPSA Monte di Procida, direzione Pozzuoli che parte da Piazza Garibaldi

Da Piazza Vittoria:

Linee C18 ANM, C19 ANM, 129 ANM, direzione Piazzale Tecchio.

Per chi arriva in auto è ancora più semplice arrivarci: basta, infatti, prendere la Tangenziale, uscita Fuorigrotta.

Vasco Rossi a Napoli: scaletta

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona: