Troppe buche sulla Variante ad Aversa. E così automobilisti e centauri sono costretti a fare lo slalom per evitare i “crateri”, che mettono a rischio l’integrità dei pneumatici e la sicurezza stradale. A lamentarsi non sono solo i cittadini, ma anche i commercianti della zona che parlano di “problema annoso” e denunciano l’assenza di manutenzione del manto stradale.

Variante ad Aversa, troppe buche e caos viabilità: “Per noi commercianti brutto biglietto da visita”

Nonostante la situazione di emergenza, viale Kennedy è inserito in un progetto di riqualificazione attualmente allo studio del Comune. Tuttavia, il piano non è ancora stato approvato dalla giunta, lasciando la strada in condizioni estremamente precarie. Nel frattempo, il malcontento cresce e la viabilità resta un calvario quotidiano per chi percorre la Variante.

