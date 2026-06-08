Guidava in stato confusionale, invadendo la corsia opposta e urtando più volte i guardrail. Un automobilista di 60 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano lungo via San Francesco a Patria dopo essere stato colto da una crisi ipoglicemica mentre era al volante.

Giugliano, auto fuori controllo sulla Domiziana: 60enne fermato da Polizia Locale dopo crisi ipoglicemica

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio. Un equipaggio della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Luigi De Simone, è stato avvicinato da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di un’auto che procedeva in maniera estremamente pericolosa, impattando ripetutamente contro le barriere stradali sia sul lato destro che su quello sinistro della carreggiata.

Gli agenti si sono immediatamente attivati per intercettare il veicolo. Una volta individuata, la vettura continuava a sbandare pericolosamente, arrivando anche a invadere la corsia opposta e a urtare un’isola salvagente. A quel punto la pattuglia ha azionato lampeggianti e sirene, affiancando il mezzo per circa un chilometro nel tentativo di contenerne la traiettoria ed evitare possibili incidenti. Quando il conducente ha rallentato, uno degli agenti è intervenuto rapidamente riuscendo a estrarre le chiavi dal quadro di accensione, impedendo così che l’auto potesse proseguire la marcia.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che alla guida vi era un sessantenne residente in zona, colto da una crisi ipoglicemica. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha confermato valori glicemici particolarmente bassi, inferiori ai livelli di sicurezza. Dopo le cure del caso, l’uomo è stato affidato alla figlia, giunta sul posto poco dopo. L’automobilista è stato inoltre sanzionato per omesso controllo del veicolo, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa.