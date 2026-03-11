I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania, hanno sequestrato un’area di oltre 65mila metri quadrati situata in zona Orsa Maggiore, di proprietà della Regione Campania. Il terreno, in passato appartenente all’Opera Nazionale Combattenti e oggi dato in locazione a una società che gestisce villaggi turistici ed eventi, era interessato da numerosi lavori edilizi ritenuti abusivi.

Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadri

Al momento del controllo, come anticipa Il Mattino, nel cantiere erano presenti nove operai impegnati nella realizzazione di diverse strutture sportive e residenziali: quattro campi da padel, due campi di calcetto, un campo di calcio a otto e tre nuovi manufatti destinati a uso abitativo. Tutti gli interventi sarebbero stati eseguiti in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e ambientali, compreso il permesso a costruire.

Durante il sopralluogo i militari hanno accertato la realizzazione di tre grandi platee in cemento armato, per una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, con strutture in legno sovrastanti, oltre all’allestimento di un’area pavimentata di circa 2.000 metri quadrati. Sul posto erano inoltre in corso scavi di sbancamento che interessavano una superficie di circa 8.000 metri quadrati, oltre a interventi di manutenzione straordinaria su una ventina di unità residenziali.

Per verificare lo stato dei luoghi, i carabinieri hanno confrontato l’area con immagini precedenti risalenti a settembre 2024, dalle quali non risultavano presenti né gli impianti sportivi né le nuove strutture. Al termine delle verifiche cinque persone sono state denunciate in concorso all’Autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate, mentre l’intera area è stata sottoposta a sequestro.