Non solo ha rimosso la segnaletica stradale, ma ha anche lanciato i new jersey in strada mentre le auto transitavano. Momenti concitati si sono vissuti a Varcaturo, frazione di Giugliano. L’uomo – un cittadino di origine nigeriana – è stato arrestato: si tratta di un 28enne, già noto alle forze dell’ordine.

Varcaturo, lancia segnali stradali e new jersey in strada: arrestato 28enne

È successo in via Domiziana, intorno alle 14. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni residenti, hanno intimato al giovane di interrompere ciò che stava facendo. Ma al suo rifiuto, ne è nata una colluttazione che si è conclusa con l’arresto del 28enne.

Il giovane è in attesa di giudizio e ora si trova in carcere. Per due carabinieri qualche giorno di riposo dopo essere stati visitati dal personale sanitario dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Per fortuna non hanno riportato gravi lesioni: entrambi stanno bene.