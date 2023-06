Torna in libertà Paolo Mauriello, 37 anni, condannato a 5 anni di reclusione per aver sparato e gambizzato un 19enne dopo una lite per viabilità. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Presidente Dottoressa Elena Valente, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, gli ha concesso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Varcaturo, gambizzò 19enne dopo lite per viabilità: scarcerato 37enne

L’uomo, fino a poco fa detenuto a Secondigliano, espierà quindi la pena residua di 3 anni svolgendo attività lavorativa. L’arresto avvenne nel mese di Luglio, dopo serrate indagini partite dall’11 marzo scorso, quando a Varcaturo – per motivi di viabilità – il 37enne esplose contro un 19enne ben sei colpi d’arma da fuoco, raggiungendolo alle gambe con due proiettili e causandogli danni permanenti.

Grazie alle testimonianze dei presenti, ad indagini di natura tecnica e tradizionale, i militari riconobbero Mauriello come presunto responsabile della violenta aggressione. Il ragazzo, ricoverato presso l’ospedale Pineta Grande di Castelvolturno, raccontò ai militari di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter, mentre era nei pressi di una fermata per autobus in via Domiziana a Varcaturo, e che i due, subito dopo, avrebbero fatto fuoco.