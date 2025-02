Fermate alla cassa cariche di merce appena rubata. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per concorso in tentato furto aggravato Florentina Stan e Lenuta Luca Steluta, di 31 e 27 anni, entrambe senza fissa dimora di origini rom.

Varcaturo, coppia di ragazze bloccata al supermercato con alimenti e lamette da barba: arrestate

Come spiega il comunicato dei militari dell’Arma, le due ladre sono state bloccate subito dopo le casse di un supermercato in via Ripuaria, con le borse e le tasche piene di merce rubata poco prima.

Recuperati alcuni alimenti, ma soprattutto molte lamette da barba. L’arresto è stato convalidato dalla Procura di Napoli Nord. La refurtiva è stata restituita ai proprietari del supermercato. Indagini in corso per verificare eventuali furti commessi sempre in zona con modalità simili.