Sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva una dose di droga a un cliente a bordo di un Suv. È finito così in manette Angelo Capuano, 46enne di Varcaturo, già noto alle forze dell’ordine.

Varcaturo, appuntamento tra pusher e cliente finisce male: beccati dai militari

I militari erano appostati in via Licola Mare quando il 46enne, in sella al suo scooter, è entrato all’interno di un parcheggio nei pressi del parco Balsano, dove c’era anche un Suv con a bordo un uomo. Il mezzo a due ruote era senza targa e questo elemento ha catturato subito l’attenzione degli uomini delle benemerita che hanno voluto vederci chiaro.

Antonio Capuano è stato notato dai Carabinieri mentre si avvicinava al conducente, allungandogli la mano come se volesse scambiare con lui qualcosa. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato i due, scoprendo si trattasse di spaccio. Evidentemente il pusher e l’automobilista si erano dati appuntamento in quel parcheggio, apparentemente tranquillo e isolato, per l’acquisto di droga. Nella mani dell’autista è stata trovata una dose di cocaina che gli è costata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. Il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.