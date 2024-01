Accoltella a Capodanno l’ex compagna mentre ha tra le braccia il figlio di 7 mesi. Poi, prima di andarsene, le promette che ritornerà per ucciderla. Ancora un episodio di violenza si registra in queste ore, l’ultimo – in ordine di tempo – è avvenuto a Varcaturo, frazione di Giugliano. A lanciare l’allarme è stato il compagno della vittima che si è presentato in caserma, dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto della donna.

Varcaturo, accoltella ex compagna a Capodanno mentre ha in braccio figlio di 7 mesi

I fatti ieri, poco dopo le 13. I Carabinieri, dopo aver ascoltato l’uomo, si attivano immediatamente: subito raggiungono l’abitazione della giovane, non molto distante dalla caserma.

La porta d’ingresso è chiuso e i militari dell’Arma decidono di sfondarla; la scena che appare ai loro occhi è agghiacciante: a terra e in lacrime due bambini terrorizzati di 5 e 9 anni. Sul pavimento tracce di sangue e i due adulti in piedi sono l’uno di fronte all’altra a distanza ravvicinata.

L’uomo brandisce un coltello da cucina e sta aggredendo la donna che sanguina dalla mano. Tra le braccia ha un bimbo di 7 mesi. I Carabinieri si fiondano sull’uomo che viene disarmato e bloccato. L’uomo, un 38enne di Pozzuoli, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La vittima è ricoverata nell’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno ma non è in pericolo di vita. I tre bambini – tutti figli dell’arrestato e della donna – stanno bene e sono stati affidati temporaneamente a parenti in attesa del ritorno della madre.