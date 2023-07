Amara sorpresa per un bagnante di Varcaturo: all’uscita dal lido ha trovato la sua auto – una Fiat 500 X – razziata dai ladri. Teatro della vicenda un noto stabilimento del litorale domizio.

Varcaturo, a mare al lido: all’uscita nel parcheggio trova auto razziata

La vittima del raid si era recato a mare con la famiglia per trascorrere una giornata di relax. Ha pagato ombrellone e lettini e ha lasciato la macchina nel parcheggio del lido. All’uscita ha trovato diverse parti del veicolo asportate da ignoti, compresi i fanali.

Il proprietario del veicolo avrebbe provato ad avanzare recriminazioni ai titolari dello stabilimento che però hanno negato qualsiasi responsabilità per l’accaduto.

La denuncia social

L’uomo ha deciso così di rivolgersi al parlamentare Francesco Emilio Borrelli per segnalare la vicenda: “Sig. Borrelli, questo è quello che è successo al parcheggio di un lido a Varcaturo! Abbiamo anche avvisato i titolari del Lido ma ovviamente hanno detto che loro non sono responsabili. Dopo aver pagato una bella somma per accedere al lido, dobbiamo tornare a casa con un danno di 1000€! E aggiungo che il parcheggio ovviamente non era dotato di telecamere”.