Varcaturo. Settembre è il mese perfetto per immergersi nella magia della GRANDE musica. Continua al Varca d’oro l’ #itteteveamare festival, che promette spettacoli indimenticabili. Ecco le prossime date in agenda:

Lunedì 11 settembre alle ore 21,00 di scena i ritmi eccezionali con Blicher – Hemmer – Gadd, con la leggenda STEVE GADD alla batteria. Un’esperienza imperdibile.

Giovedì 21 settembre alle ore 21,00 le note del Freedom jazz 4et con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso. Un concerto da non perdere.

Ricco è il calendario degli eventi mattutine: domenica 10 settembre alle ore 12:00 c’è una vera delizia per gli appassionati dell’opera. Il TRIO ATHENA, composto da Pianoforte, Soprano e Tenore, propone un “Recital Opera” da ricordare.

Domenica 17 settembre alle ore 12,00 di scena l’ispirazione partenopea con l’orchestra GOLD CIMAROSA, che propone un suggestivo viaggio sonoro attraverso “Napoli in Contrappunto”.

Domenica 24 settembre alle ore 12,00 l’artista Carlo Lomanto si esibirà in “BLUES IN MY SOUL” insieme al Freedom Jazz Trio, regalando un’autentica esperienza di blues e jazz.

Non solo musica! Ogni data avrà un Mercatino Solidale del Vintage. Spazio al food con il Ristorante e Bistrot APERTI TUTTI I GIORNI a pranzo, oppure dal mercoledì alla domenica a cena.