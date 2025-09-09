Dramma all’alba di oggi, martedì 9 settembre, all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, nel salernitano, dove un uomo di 73 anni è precipitato dal quarto piano della struttura sanitaria.

Vallo della Lucania, 73enne precipita dal quarto piano dell’ospedale: è in condizioni critiche

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era ricoverato nel reparto di urologia quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da una finestra della sua stanza, finendo nell’area esterna del nosocomio. A scoprire quanto accaduto sono stati alcuni operatori sanitari, giunti in ospedale per l’inizio del turno, che hanno trovato il corpo riverso a terra e hanno immediatamente dato l’allarme.

Il 73enne è stato soccorso con tempestività e trasferito d’urgenza nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della caduta. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.