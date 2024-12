Durante i controlli predisposti sull’isola di Ischia in vista delle festività di Capodanno, i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un importante sequestro di sostanze stupefacenti presso il principale porto dell’isola.

Valigia piena di cocaina e hashish, guardia giurata arrestata ad Ischia insieme a 2 donne

L’operazione si è conclusa con l’arresto di tre persone: un uomo di 39 anni, identificato come una guardia giurata, e due donne di 49 e 50 anni.

I tre, giunti al porto, hanno attirato l’attenzione dei militari a causa del loro comportamento sospetto. Alla vista dei carabinieri, infatti, hanno tentato di eludere la perquisizione cercando di disfarsi di una valigia. Questo gesto ha ulteriormente insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarli per accertamenti.

L’uomo, dichiaratosi una guardia giurata – informazione poi verificata come veritiera – non è riuscito a evitare la perquisizione. All’interno della valigia abbandonata, i carabinieri hanno rinvenuto mezzo chilo di cocaina e tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 250 grammi. Durante l’ispezione personale, nel portafogli del 39enne sono state trovate ulteriori due dosi di cocaina.

Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato 465 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita, e tre smartphone, che saranno analizzati per acquisire ulteriori elementi investigativi. A conclusione delle operazioni, i tre sospettati sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.