Valentina Zenere è un’attrice e modella argentina, nota per il ruolo di Ámbar Smith nella telenovela di Disney Channel Soy Luna. E’ una delle new entry del cast di Elite della quinta stagione. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Valentina Zenere: chi è, età, piccola, altezza

Valentina è nata a Buenos Aires il 15 gennaio 1997, sotto il segno del Capricorno. Ha 25 anni ed è alta 163 cm, per un peso di 55 kg. Già da piccola, ha mostrato la sua passione per la musica e la recitazione, prendendo lezioni di commedia musicale e canto. Ha preso parte anche ad alcune pubblicità, tra cui quella della marca di Barbie.

Valentina Zenere: carriera, Soy Luna

La sua entrata ufficiale nel mondo dello spettacolo è avvenuta nel 2010, quando ha preso parte alla quarta stagione di Teen Angels.

Nel 2011 ha fatto una piccola partecipazione nella serie Los únicos e, sempre nello stesso anno, ha preso parte a varie campagne pubblicitarie.

Durante il 2012, ha continuato la sua carriera in quest’ambito, prestando il suo volto a diverse marche di vestiti e profumi. Nello stesso anno è stata protagonista di un’opera teatrale, Los Miserables.

Dal 2016 al 2018, è una dei protagonisti della telenovela Soy Luna dove interpreta l’antagonista Ámbar Smith. Nel 2020, è nel cast dell’ultima stagione de Le ragazze del centralino, nel ruolo di Camila Salvador.

Valentina Zenere: Elite

Valentina viene annunciata come una delle new entry nel cast di Elite per la quinta stagione: la serie andrà in onda su Netflix dall’8 aprile 2022 e l’attrice ricoprirà il ruolo di Sofia. Tra i nuovi interpreti, anche André Lamoglia.

Valentina Zenere: fidanzato

In merito alla sua vita privata, Valentina è attualmente legata a un ragazzo spagnolo di nome Jordi Lladò: l’attrice, infatti, ha pubblicato alcuni scatti insieme a lui.

Precedentemente, è stata fidanzata con l’argentino Marcos Depietri: la loro relazione è stata molto importante ed è iniziata quando Valentina aveva solo 15 anni.

Valentina Zenere: Instagram

Su Instagram, l’attrice è molto seguita: il suo profilo ufficiale conta ben 8,4 milioni di followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.