Valentina Lodovini è un’attrice italiana di grande talento. Ha 43 anni ed è nota per aver interpretato ruoli da protagonista in molti film di successo. Tra questi anche “10 giorni con Babbo Natale”, in coppia con Fabio De Luigi.

Scopriamo nel dettaglio la sua vita professionale e privata.

Valentina Lodovini: età, altezza, fisico

Valentina Lodovini ha 43 anni. E’ nata a Umbertide, in provincia di Perugia, il 14 maggio 1978, sotto il segno zodiacale del Toro. E’ alta 170 cm e ha un fisico mediterraneo, con le curve al posto giusto, tanto da essere considerata una delle attrici più sensuali del cinema italiano. Le sono state attribuite alcune similitudini con Monica Bellucci.

Valentina Lodovini: vita privata, compagno, figli

Valentina è molto riservata in merito alla sua vita privata: non a caso, non sono mai trapelate notizie ufficiali in merito alla sfera sentimentale. Non è noto se abbia un compagno ma sicuramente non ha ancora avuto figli.

Valentina Lodovini: carriera, film

Nata in Umbria, cresciuta nella provincia toscana dove i suoi genitori, proprietari di un negozio di elettrodomestici, si erano trasferiti, Valentina Lodovini ha mostrato fin da piccola una forte propensione per il mondo dello spettacolo. Si è trasferita quindi a Roma dove, nel 2004, si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia.

Da quel momento, è iniziata la sua carriera: il debutto come attrice è stato il trampolino di lancio che le ha permesso di essere conosciuta dal grande pubblico. Ha ricevuto menzioni positive anche dalla critica per le sue elevate capacità di recitazione.

Ha lavorato con importanti attori e registi. Tra i film da menzionare: “L’amico di famiglia”, “Fortapàsc”, “Generazione 1000 euro”, “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Ma che bella sorpresa”, “10 giorni senza mamma”, “È per il tuo bene”, “10 giorni con Babbo Natale”, “L’afide e la formica”, “Vicini di casa”.