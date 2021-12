Monica Bellucci è una stimata attrice e modella italiana, famosa a livello internazionale. La sua carriera è iniziata sulle più importanti passerelle; successivamente, ha debuttare nel mondo del cinema e della televisione. Ha 57 anni ed è alta 171 cm. E’ stata la prima donna italiana a ricoprire il ruolo di madrina in occasione del Festival di Cannes. E’ stata sposata con l’attore Vincent Cassel. Dalla loro relazione, sono nate due figlie: Deva e Léonie.

Stasera sarà la ballerina per una notte a “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Monica Bellucci: età, altezza, fisico, come è oggi

Monica Bellucci ha 57 anni, è nata il 30 settembre del 1964 a Città di Castello, in Umbria, sotto il segno della Bilancia. La sua altezza è di 171 cm; pesa 65 kg. E’ stata una delle donne più apprezzate al mondo per le sue curve mozzafiato, che le hanno consentito di essere notata dalle più importanti case di moda e iniziare la sua carriera di grande successo. Ancora oggi, presenta un fisico invidiabile e una bellezza disarmante, non avendo nulla da invidiare alle colleghe più giovani.

Monica Bellucci: marito, figlie

In merito alla sua vita privata, Monica Bellucci si è sposata due volte: il primo matrimonio è quello con il fotografo Claudio Carlos Basso, dal 1990 al 1994. Successivamente ha una relazione importante con l’attore Nicola Farron.

Monica si risposa con l’attore francese Vincent Cassel il 3 agosto 1999 a Montecarlo. Dalla loro unione nascono, a Roma, due figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004 e Léonie, nata il 21 maggio 2010. Deva ha una grande passione per la moda e sta seguendo le orme della madre: grazie alla sua indubbia bellezza, è infatti una modella già molto apprezzata, apparendo tra gli scatti di importanti magazine. Monica e la figlia hanno anche per la prima volta posato insieme per la copertina di Vogue Italia.

Nel 2013, la Bellucci e Vincent Cassel si separano dopo quattordici anni di matrimonio: secondo quanto da loro dichiarato, la decisione sarebbe avvenuta di comune accordo.

Monica Bellucci: carriera

Monica Bellucci lavora inizialmente come modella; nel 1988, sfila a Milano con l’Elite Model Management; l’anno successivo, diventa famosa a Parigi e a New York. Nel 1997, viene scelta da Richard Avedon nel Calendario Pirelli.

Ha sfilato per importanti case della moda e posato per numerose copertine. E’ stata anche testimonial di diversi brand molto noti.

La carriera nel cinema inizia nel 1990 con il suo debutto nel film “Vita coi figli”. Tante sono le produzioni cinematografiche a cui ha preso parte, ricevendo anche ottimi consensi e premi.

Ha partecipato al film “Ricordati di me” di Gabriele Muccino, dove riceve una nomination ai David di Donatello e vince un nastro d’argento.

Nel 2009 vince il World Actress Award ai Women’s World Awards a Vienna. Nel 2017, ha ricoperto il ruolo di madrina al Festival di Cannes.