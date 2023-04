È sotto choc la comunità di Pontelatone, piccolo comune di 1 500 abitanti della provincia di Caserta in Campania, per la prematura scomparsa di Marianna Di Matteo.

Va a dormine e non si sveglia più, giovane mamma muore improvvisamente

La giovane madre di soli 46 anni è deceduta a causa di un malore improvviso. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morta nel sonno. Inutili i soccorsi tempestivi giunti sul posto. A scoprire il cadavere della 46enne è stato il marito quando ha provato a svegliarla. Marianna lascia quattro figli piccoli e il marito.

I funerali sono stati celebrati nella mattinata di sabato 14 aprile 2023 presso la cappella dell’Annunziata in Pontelatone. La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro del piccolo comune e del web. Sono decine i messaggi comparsi nelle ultime ore sui social per ricordare la donna deceduta improvvisamente per un arresto cardiaco.