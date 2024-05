Sarebbe stata avvolta dalle fiamme mentre accendeva un barbecue sul balcone di casa: è in condizioni gravi una 41enne di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ricoverata in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale, intervenuti nell’appartamento della donna nel pomeriggio di ieri, martedì 21 maggio.

Ustionata dalle fiamme mentre fa barbecue nel Napoletano: grave una 41enne

La ricostruzione dei fatti è in corso, i militari hanno ascoltato alcuni familiari per risalire alle cause dell’incidente; è probabile che la donna, nel tentativo di ravvivare le fiamme, abbia usato un liquido infiammabile e sia stata quindi colpita da una vampata di ritorno.

All’arrivo dei sanitari del 118 nella casa di via Manzoni, le condizioni della vittima sono apparse subito molto gravi, presentava ustioni su tutto il corpo; a causa della gravità delle lesioni è stata trasportata direttamente all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove si trova il “Centro Grandi Ustionati”, specializzato per ferite di questo genere; la 41enne è stata ricoverata in terapia intensiva ed è in prognosi riservata.