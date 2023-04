La puntata di Uomini e Donne condotto da Maria de Filippi si apre con un tronista in lacrime. Si tratta di Armando Incarcanato. Il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo dopo le accuse mosse nei suoi confronti per dei presunti provini fatti per il GF Vip.

Uomini e Donne, Armando in lacrime davanti a Maria

Maria e Gianni Sperti dopo aver visto un filmato hanno deciso di avere un confronto con il tronista. “Non mi va di essere accusato, non ce la faccio più. Non ho fatto provini, non ho manager. Essere accusato di aver fatto cose che hanno fatto gli altri, no, non lo consento. Mi ferisce, mi fa male, mi fa sentire sporco. Non ho mai chiesto niente, non ho mai usato gli altri, non ho mai tagliato le gambe a nessuno. Io sono stato utilizzato, questa cosa mi fa male. Voglio essere pulito”, ha dichiarato il giovane napoletano .

“Mi hanno detto che ti dispiace per me, perché per me?”: con queste parole Maria de Filippi ha iniziato il confronto con Armando Incarnato. “Dicono che io sia qui perché sono protetto da te. Non tollero l’idea della raccomandazione, mi fa male. Tu hai sempre avuto la sensibilità di capirmi, e io tornavo a casa pensando “neanche oggi mi ha cacciato”. Ho pensato di andare via non perché non mi basti più la tua parola, ma perché non basta più agli altri”, la replica del Cavaliere.

Così la padrona di casa ha invitato il giovane a non ascoltare troppo i pensieri delle persone, poi ha raccontato un aneddoto del suo passato: “Se tu vivi male con i pensieri delle persone, è meglio che non esci più.”

Armando Incarnato ha poi chiesto a Maria de Filippi di poter chiamare qualcuno per accertarsi del fatto che lui non si sia candidato per il GF: “Ti ho detto che ti credo, ma chiamerò Signorini, va bene”, la replica. “Se devo stare qui, ci devo stare senza ombra di dubbio” ha continuato Incarnato, “Ho stima della tua persona, e vorrei che il concetto del pensiero pubblico sia chiaro. Chiamalo e io torno”. “Questo è un ricatto” hanno alzato la voce gli opinionisti. “Io ho capito Armando, ma mi sembra tutto esagerato” ha concluso la padrona di casa.