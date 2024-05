Aggressione Pezzella, silenzio del Movimento 5 stelle. Minoranza chiede consiglio

Continua a far discutere il caso dell’aggressione denunciata dal consigliere metropolitano Salvatore Pezzella a Giugliano. Oggi la minoranza ha inoltrato una richiesta di convocazione urgente di consiglio comunale chiedendo al sindaco Nicola Pirozzi di riferire in aula.

Il caso però potrebbe arrivare in Parlamento. Fratelli d’Italia fa sapere tramite il deputato Michele Schiano Di Visconti di valutare la possibilità di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni.

A intervenire anche Potere al Popolo che, oltre a esprimere solidarietà, chiede alla città di mobilitarsi dato che l’aggressione denunciata sarebbe relativa ai piani urbanistici e dunque di interesse collettivo.

Dall’amministrazione ha espresso solidarietà il sindaco Pirozzi a cui però l’opposizione chiede spiegazioni del perché non abbia denunciato anche lui la violenza dato che il consigliere Pezzella ribadisce di aver informato il primo cittadino il giorno stesso dell’aggressione.

Si registra invece il totale silenzio del Movimento 5 stelle, partito di appartenenza di Pezzella che non ha prodotto alcuna nota né per esprimere solidarietà né per commentare quanto accaduto a un suo iscritto.