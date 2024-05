Il cielo che si tinge improvvisamente di nero e l’odore acre dell’incendio. Una nube tossica ha travolto gli automobilisti sull’asse mediano all’altezza dell’intersezione con via San Francesco a Patria, a Giugliano, in direzione Napoli. È successo ieri pomeriggio, nel giorno della Festa dei Lavoratori, mentre in centinaia rincasavano dopo aver trascorso una giornata all’insegna del relax e del divertimento, lontano dalle proprie abitazioni.

Giugliano, enorme nube tossica sull’Asse Mediano: a fuoco rifiuti e pneumatici

A documentare le immagini un video girato con il cellulare da un automobilista mentre percorreva la strada extraurbana. Dal filmato si vede chiaramente la colonna di fumo alzarsi al cielo, fino a invadere la carreggiata dell’asse mediano nei pressi dello svincolo di Lago Patria, nel territorio di Giugliano.

Il rogo tossico è stato prodotto dalla combustione di rifiuti abbandonati; qualche giorno fa, Teleclubitalia ha documentato la presenza di sversamenti illeciti proprio dove l’incendio è divampato ieri pomeriggio. In una traversa di via San Francesco a Patria, di fronte l’Hotel 2000, sono stati abbandonati mobili dismessi, rifiuti di ogni genere, ma soprattutto pneumatici consumati ai margini della strada.

Da tempo singoli cittadini e attivisti segnalano questa discarica abusiva, documentandola con foto e video sui social e denunciando l’assenza di intervento da parte delle istituzioni. Un disastro annunciato, a cui però non è stato dato ascolto.

Assenza di telecamere

Inoltre, in quella zona manca un efficace sistema videosorveglianza che potrebbe aiutare a individuare i responsabili dell’ennesimo scempio ambientale che si verifica a Nord di Napoli. “Da mesi abbiamo denunciato la presenza di questa discarica abusiva a tutti, dalle forze dell’ordine alle varie istituzioni – commenta Lucia de Cicco, attivista della zona, sui social -. Oggi qualcuno non ha onorato il primo maggio, ma ha “lavorato”maledettamente”.