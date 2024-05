C’è un altro operaio che ha perso la vita in provincia di Napoli. Si tratta di un lavoratore di 60 anni, Vincenzo Coppola, impegnato in un cantiere, in viale dei Tigli, a Casalnuovo. È successo stamattina, a distanza di neanche ventiquattro ore dal decesso dell’operaio di 57 anni deceduto a Lettere.

Casalnuovo, operaio di 60 anni morto in un cantiere: è il secondo in 24 ore nel Napoletano

La dinamica dell’ennesima morte bianca che si registra nel Napoletano è ancora in fase di accertamento. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale tenenza. Questa mattina, gli stessi militari sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove la vittima è stata trasportata. Purtroppo per Vincenzo Coppola non c’è stato niente da fare. Saranno le indagini disposte dalla Procura di Nola a chiarire cosa è successo e ad appurare se le norme di sicurezza siano state rispettate.

Morte bianca a Lettere

Sempre stamattina i carabinieri sono intervenuti invece in via Depugliano, a Lettere, comune dell’area stabiese, per il decesso di un lavoratore di 57 anni, Raffaele Manzo. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in fase di allestimento un cantiere edile. Informata la Procura della Repubblica, che potrebbe disporre il sequestro della salma per l’autopsia.