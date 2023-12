Union Security Spa, altro prestigioso traguardo: è ufficialmente parte dell’Unione Industriali di Napoli

La Union Security Spa, società di vigilanza privata con sede a Giugliano, entra ufficialmente a far parte dell’Unione Industriali Napoli.

Un traguardo importante e prestigioso quello raggiunto dall’azienda presieduta dal dottor Valerio Iovinella dopo anni di sviluppo e riconoscimenti sul territorio campano e nazionale.

L’Unione Industriali Napoli, fondata nel 1917 e ricostituita nel gennaio del 1944, è un’associazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi, appartenenti a tutti i settori merceologici, che svolgono la propria attività nel territorio napoletano. È parte di Confindustria, il principale sistema di rappresentanza del sistema produttivo italiano.

Farne parte, dunque, rappresenta un valore aggiunto per la Union Security Spa che il suo patron Iovinella ha fatto crescere in maniera esponenziale negli ultimi anni fino a portarla ai massimi livelli del settore.