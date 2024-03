Cresce l’attesa a Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che gli uomini di Calzona affronteranno mercoledì prossimo sul campo del Barcellona dopo l’1-1 del Maradona. Tutti a disposizione per quella che è la partita più importante della stagione. Potrebbero essere tre i cambi rispetto alla formazione schierata con il Torino con Rrahmani, Olivera e Traorè in campo per Ostigaard, Mario Rui e Zielinski.

Tutti a disposizone per Calzona

Il Napoli sta ritrovando il gioco e le certezze con l’arrivo di Calzona e il ritorno ad alti livelli di Kvaratskhelia. Ora l’impegno di martedì in Champions contro il Barcellona in Spagna, snodo decisivo della stagione. Rrahmani torna in difesa al fianco di Juan Jesus. Recuperano anche Traorè, che ritrova il posto a centrocampo, e Ngonge. In attaccato Politano sarà titolare nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Out invece Cajuste

Scelte quasi obbligate per Xavi

In vista della partita di Champions contro il Napoli, Xavi dovrà fare a meno di giocatori importanti: Balde, Gavi, Pedri e De Jong, infatti, sono fuori per infortunio. Non sono ancora pronti Marcos Alonso e Ferran Torres