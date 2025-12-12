Una giuglianese sul palco con Roberto Bolle: successo al teatro Opera Carlo Felice di Genova

Giugliano in Campania celebra un nuovo, straordinario traguardo artistico di Mimmina Ciccarelli. Una giovane danzatrice originaria della città ha conquistato il prestigioso palcoscenico del Teatro Opera Carlo Felice di Genova, esibendosi in coppia con Roberto Bolle nel celebre balletto Caravaggio, una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni.

Un’emozione immensa per l’artista, già nota al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” e per numerose collaborazioni nel panorama della danza nazionale. Un percorso costruito con impegno, sacrificio e passione, che affonda le sue radici proprio a Giugliano.

La giovane danzatrice, infatti, deve la sua solida formazione alla scuola di danza “Emozioni Lab” diretta dalle sorelle Pennacchio, punto di riferimento per tanti giovani talenti del territorio. Un motivo di orgoglio non solo per la scuola, ma per l’intera comunità giuglianese, che vede una sua eccellenza brillare accanto a uno dei più grandi nomi della danza mondiale. Un sogno diventato realtà che dimostra come, con dedizione e studio, anche da una realtà locale si possa arrivare ai più grandi teatri d’Italia.

