Un Parco Naturale a Mugnano: la proposta di 8 consiglieri di maggioranza

In data 18 maggio 2023 è stato protocollato a firma di 8 consiglieri di maggioranza una “istanza” avente ad oggetto la creazione di un “Parco Naturale” nel Comune di Mugnano di Napoli (NA), precisamente nell’area agricola porzione sud-orientale del territorio comunale, inclusa tra le strade di via Papa, via Aldo Moro e via Crispi (zona meglio conosciuta come “Parco Agricolo”). Ultimo polmone verde presente sul territorio comunale.

Proteggere l’ambiente e la biodiversità è ormai una priorità, alla luce dei violenti cambiamenti climatici in corso. La tutela efficace di questi sistemi porta a numerosi risvolti positivi per l’ambiente e per l’uomo. Ciascuna specie ha un ruolo specifico all’interno dell’ecosistema in cui vive e contribuisce a mantenerne gli equilibri vitali.

A tal proposito e in via ufficiale, abbiamo protocollato un’istanza con cui si chiede all’amministrazione comunale, al fine di bloccare il saccheggio e la speculazione del “Parco Agricolo”, di realizzare in nell’immediato e senza più indugi (TROPPE SONO STATE LE NOSTRE RIMOSTRANZE SU TALE ARGOMENTO), un progetto che porti alla creazione di un “Parco Naturale”.

Il tutto deve passare, attraverso l’affidamento di un incarico, ad un tecnico specializzato, che nel breve periodo possa procedere alla redazione del progetto. Il nostro intento è quello di creare un vero e proprio polmone verde nel nostro territorio comunale, con l’obiettivo di generare benefici ecosistemici, avere un’area che possa assorbire quantità importanti di anidride carbonica, agire da elemento mitigatore della temperatura soprattutto nella stagione estiva e avere un’area boscata in grado di aumentare il patrimonio arboreo comunale.

È nostra intenzione creare un parco pubblico con carattere fortemente naturalistico fruibile da tutti, giovani, anziani e soprattutto bambini favorendo l’aspetto didattico che un tale intervento riveste sotto vari punti di vista, ad esempio insegnare ai nostri figli a riconoscere il nome delle piante e dell’importanza che esse svolgono nelle nostre città e paesi.

Riteniamo che sia un provvedimento di necessaria importanza per la collettività di Mugnano e in quanto rappresentanti del popolo, saremo intransigenti sulla realizzazione di tale opera.

Nessuna mezza misura sarà accettata.

Nello Romagnuolo

Ezio Micillo

Marcello Soreca

Pasquale Liccardo

Rosa Liccardo

Silvio Ricotti

Raffaele Guarino

Gennaro Santopaolo

(Comunicato stampa)