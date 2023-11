Ottimo pareggio e ottima prestazione per il Giugliano che va sotto due volte e recupera prima con Ciuferri e poi con Ovizach sfiorando anche la vittoria nel finale.

Pronti via e subito chance ghiotta per la Strega con Masciangelo che trova la traversa al 3’, sulla ribattuta Improta manda alto da ottima posizione. La reazione gialloblù arriva poco dopo con Salvemini che trova il legno, ma a gioco fermo per offside. L’azione viene ribaltata e si sblocca il match, Ciano allarga per Karic: il classe ’99 punta l’area e pesca Marotta, da ex l’attaccante non perdona e porta in vantaggio i padroni di casa. Non mancano le proteste degli ospiti per un presunto contatto irregolare su Di Dio. Poi diverse interruzioni e qualche giallo sventolato dall’arbitro per abbassare la tensione del confronto. Al 23’ ripartenza di Salvemini che serve Ciuferri, la conclusione è respinta da Pastina. Alla mezz’ora Giorgione offre il pallone a De Sena, il numero 25 si coordina e spedisce sul fondo. Sale l’intensità dei tigrotti che sfiorano il pareggio al 33’ con un destro di Berardocco toccato da Masciangelo, Paleari è prodigioso. Sugli sviluppi del corner, Menna stacca e la sua incornata si infrange sul palo. Altro legno per il Giugliano al 36’ con De Sena, la sfera danza sulla linea e poi la difesa allontana. Il primo tempo va in archivio con i tentativi di De Rosa e Giorgione, il risultato resta invariato..

In avvio di ripresa la partita resta bella con continui capovolgimento di fronte e il Benevento si rende subito pericoloso con una gran fraseggio con Marotta che prova il destro senza riuscire a trovare la porta.

Al 56′ arriva il meritatissimo pareggio del Giugliano con Ciuferri che dopo l’ennesima buona uscita in palleggio dei tigrotto lascia partire un bolide di sinistro dai 25 metri diretto all’incrocio dei pali su cui Paleari nulla può. Benevento che subisce gol nel momento in cui sembrava stesse ritrovando equilibrio e sembrano ricevere il colpo.

Giugliano invece molto pimpante e vivace che mostra grande carattere e buona costruzione di gioco.

Al 63 De Rosa nega il vantaggio al Benevento in due occasione praticamente identiche con il capitano che chiude una grande diagonale e impedisce di battere a rete Bolsius che già pregustava il gol.

Al 70 Benevento però vicino al vantaggio con Marotta che quasi faceva pagare a caro prezzo l’unico errore di Di Dio che svirgola malamente.

Al 74′ il Benevento trova il raddoppio con Karic abile nel sapersi inserire e battere Russo con un sinistro da pochi metri.

Al minuto 82 De Rosa potrebbe pareggiare ma colpisce debolmente di testa e Paleari la tiene.

A 3 minuti dalla fine su una palla non gestita dalla difesa beneventana è Caldore che recupera palla e si fionda verso l’area scaricando per Ovizach che incrocia al palo lontano battendo i Paleari per il 2-2

Partita veramente infinita con il Benvento ancora vicino al vantaggio con una grande rovesciata di Ferrante ma Russo risponde presente. Al 95′ Bernandotto va vicino a regalare il colpaccio al Giugliano trovandosi a pochi metri dalla porta ma non riesce a mettere dentro.

E dopo 6 minuti di recupero finisce una derby sèettacolare con il Benevento che stecca l’aggancio alla vetta e il Giugliano che trova un ottimo punto grazie ad un’ottima prestazione e sale a quota 16 punti

Il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina; Improta, Talia (79′ Pinato), Agazzi (90’ Tello), Masciangelo (79’ Benedetti); Ciano (16’st Bolsius), Karic; Marotta (79’ Ferrante). A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Berra, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Ciciretti. All.: Andreoletti

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Menna, Caldore, Yabre (71’ Oyewale); De Rosa, Berardocco (71’ Vogiatzis), Giorgione; Ciuferri (80’ Oviszach), Salvemini (84’ Bernardotto), De Sena (80’ Sorrentino). A disp.: Baldi, Eyango, Scognamiglio, Zullo, Gladestony, Rondinella, Aruta, De Francesco, Stabile, Nocciolini. All.: Bertotto

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 7’ Marotta (B), 56’ Ciuferri (G), 75’ Karic (B), 88’ Oviszach (G)

Ammoniti: Yabre, Pastina, Menna, Masciangelo, Karic