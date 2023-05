Tutti in fila per acquistare un ticket per la diretta Live Streaming della partita Udinese-Napoli.

Udinese-Napoli al Maradona con maxi-schermi: ressa per i biglietti

Dalle ore 18 di oggi è partita la vendita libera dei biglietti ed è stata subito ressa fuori il tabacchi Di Marino di Corso Campano a Giugliano. La partita potrà essere vista dai maxi-schermi dallo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, che saranno posizionati a bordo del perimetro di gioco.

Ad annunciare l’evento speciale è stato il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha spiegato che ci saranno 10 maxi-schermi, dei quali due già esistenti e altri 8 che saranno installati per occasione.

La vendita dei ticket è iniziata oggi alle ore 15,00 per gli abbonati in prelazione. Dalle ore 18,00 è stata aperta a tutti gli altri. C’è già una coda, non solo virtuale, con la vendita che è partita dalle ore 18,00.

Biglietti a 5 euro

Per assistere alla diretta del match che potrebbe aggiudicare il terzo scudetto del Napoli bisognerà comprare il biglietto che avrà un costo di 5 euro, indipendentemente dal settore dello stadio (tribune, distinti, curve A e B). L’intero incasso della serata andrà in beneficenza.