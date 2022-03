Due neonati senza più genitori. E’ anche questo il dramma della guerra in Ucraina. A raccontare la storia è l’attrice Anna Safroncik, che sta documentando attraverso i suoi canali social le conseguenze del conflitto in corso. La giovane ha lanciato un appello che ha presto valicato i confini di mezza Europa: “Adottiamoli”.

Due bimbi appena nati in Ucraina: i genitori sono morti. “Vanno adottati”

L’attrice di “Le tre rose di Eva” ha spiegato che i piccoli sono nati da pochi giorni e non hanno più i genitori. Al momento sono in un rifugio, accolti dalla comunità degli sfollati che cerca di prendersi cura di loro. “Ho appena letto un messaggio di aiuto che mi hanno mandato degli amici – spiega Anna -:due bimbi sono nati da poco e i loro genitori sono appena morti. Hanno bisogno di essere adottati”.

L’attrice scoppia a piangere, poi spiega il calvario che ha fatto per salvare suo padre dai bombardamenti e farlo venire a Roma: “E’ riuscito a raggiungere la dogana. È stata una notte infinita in cui abbiamo coordinato questo trasferimento per capire come e dove mandarlo, lui e tanti altri sfollati. La situazione è allucinante alla dogana. Hanno finito tutto il cibo, grazie a Dio sono arrivati i primi aiuti umanitari. Sono fortunata ad averlo messo in salvo”.

Situazione risolta?

La notizia dei due bebè orfani ha subito scosso la comunità virtuale e i follower Instagram dell’attrice. La storia ha fatto subito il giro dei social mettendo in moto una gara di solidarietà per aiutarli. Centinaia i messaggi e le telefonate giunte nelle ultime 24 ore. A quanto pare si sono fatte avanti alcune persone a cui i piccoli sono stati temporaneamente affidati. Non è chiaro se si tratta di un’adozione definitiva. Anna Safroncik si è ripromessa di aggiornare gli utenti su questa drammatica vicenda qualora ci fosse bisogno di aiuto.