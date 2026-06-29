Ancora una rapina ai danni di una turista nel centro di Napoli. Un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane è stato inoltre denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un’altra collanina d’oro della quale non ha saputo giustificare la provenienza.

Turista rapinata a Napoli: passanti fermano uno dei banditi. 21enne in manette

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato in piazza Principe Umberto, una delle aree più frequentate della città. Provvidenziale l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 21enne avrebbe agito insieme a un complice. I due si sono avvicinati a una turista e, mentre uno dei malviventi la bloccava nei movimenti, l’altro le ha strappato dal collo una collana d’oro. Subito dopo il furto con strappo, il complice è riuscito a fuggire, spingendo la vittima per garantirsi la fuga. La scena è stata notata da alcuni passanti che sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a fermare uno dei presunti responsabili fino all’arrivo della Polizia.

Arrestato dalla Polizia, aveva un’altra collanina d’oro

Gli agenti hanno bloccato il giovane e durante la perquisizione lo hanno trovato in possesso di un’altra collanina d’oro. Non essendo stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza del gioiello, il 21enne è stato denunciato anche per ricettazione. Al termine degli accertamenti è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata, mentre proseguono le indagini per identificare e rintracciare il complice riuscito a far perdere le proprie tracce.