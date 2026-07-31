Forte scossa di terremoto a Napoli: magnitudo di 4.7 con epicentro Campi Flegrei

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.7 per la forte scossa di terremoto avvertita alle 19.45 tra Napoli, la provincia e parte del Casertano. L’epicentro è stato localizzato nell’area dei Campi Flegrei.

Il sisma, percepito distintamente dalla popolazione, ha spinto molte persone a lasciare temporaneamente abitazioni e attività commerciali ed è stato avvertito anche in numerosi comuni della provincia di Caserta. Intanto arrivano le prime segnalazioni di danni a Pozzuoli, mentre a Napoli si registrano blackout in diverse zone della città: oltre a Bagnoli e Fuorigrotta, la corrente elettrica manca anche in alcune strade dei quartieri Soccavo e Pianura. Sono in corso le verifiche per accertare l’entità dei danni e le eventuali conseguenze del sisma.