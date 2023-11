Truffe agli anziani, sgominata banda in trasferta da Napoli: realizzati 68 colpi

Le vittime erano sempre gli anziani, depradati di oro, contanti e bancomat. Fingendosi figli, nipoti e persino fantomatici direttori di uffici postali, li raggiravano convincendoli a versare cospicue somme di denaro. Almeno sessantotto le truffe accertatte, tutte eseguite a Roma.

I componenti della banda, finita questa mattina in arresto, aveva però base logistica a Napoli. Ed è proprio nel capoluogo partenopeo che venivano organizzati e studiati i colpi. In manette 11 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di estorsione, truffa aggravata ai danni di persone anziane, furto aggravato, utilizzo fraudolento di carte di credito, sostituzione di persona, nonché del delitto di porto illegale di più armi da fuoco. Tra gli arrestati compare anche un parente di un boss.

La banda, come detto, si muoveva da Napoli per poi agire nella Capitale, preidiligendo la zona Sud-Est dall’Appio al Tuscolano, a Cinecittà, fino in centro. Per giorni spiavano, durante i loro sopralluoghi, le prede da spogliare. E di loro riuscivano ad ottenere tutte le informazioni necessarie, come indirizzi, numeri di telefono, nomi di amici e parenti attraverso cui carpire la fiducia delle vittime.

L’organigramma

Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di una vera e propria organizzazione strutturata, con “capi-scuola” capaci di insegnare i trucchi del “mestiere” alle nuove “batterie” e che a supervisionare le incursioni vi fossero i clan legati alla camorra. Il gruppo aveva inoltre un “call-center” che funzionava da centralino attraverso cui contattare le vittime e fare credere loro che a chiamarli sono figli, nipoti e persino direttori di uffici postali. A Roma nell’ultimo anno si sono registrati fino a venti colpi al giorno.