Truffa del finto nipote a Potenza: arrestati due uomini di Caserta e Napoli

A Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato due uomini accusati di aver tentato di truffare un’anziana. Si tratta di un 30enne originario di Caserta e di un 57enne di Napoli.

I militari sono intervenuti proprio mentre i due stavano per portare a termine il raggiro. Il più giovane aspettava in auto, mentre il complice, fingendosi incaricato della riscossione di un presunto debito del nipote della vittima, era già entrato nell’abitazione dell’anziana.

Durante il controllo, il 57enne è stato trovato in possesso di un borsello contenente contanti e vari gioielli, per un valore complessivo di circa seimila euro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha poi convalidato gli arresti, disponendo la detenzione dei due uomini presso il carcere del capoluogo lucano.