Logoteleclubitalia

Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oro

Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oro

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone ritenute responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo una segnalazione che ha permesso di bloccare i presunti autori poco dopo il colpo, recuperando l’intera refurtiva composta da monili in oro per circa 100 grammi.

Il raggiro ai danni di un’anziana a Caiazzo
Banner Union Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto