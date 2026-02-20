Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oro

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone ritenute responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo una segnalazione che ha permesso di bloccare i presunti autori poco dopo il colpo, recuperando l’intera refurtiva composta da monili in oro per circa 100 grammi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero messo in atto il noto raggiro del “finto carabiniere”, riuscendo a introdursi nell’abitazione di una donna ultra 70enne residente a Caiazzo. Con artifizi e raggiri, si sarebbero fatti consegnare oggetti verosimilmente in oro, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Bloccati in via della Libertà a Caserta

La tempestiva segnalazione e il immediato coordinamento delle pattuglie hanno consentito ai Carabinieri di intercettare e bloccare i due sospettati in via della Libertà, a Caserta, poco dopo la commissione del reato. Gli arrestati sono: un 34enne originario dell’area nolana, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e un 18enne dell’hinterland napoletano, con precedenti di polizia.

Recuperata la refurtiva, indagini in corso

L’intera refurtiva è stata recuperata e trattenuta presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Caserta, in attesa di essere restituita alla legittima proprietaria. I due arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile.